Survivor 2017’de Ünlüler ve Gönüllüler takımının en zayıf halkası kim?

Survivor 2017, 21 Ocak Cumartesi günü çok iddialı başladı. İlk gün reytinglerde zirveye oturan program dün de ikinci bölümüyle izleyenlerle buluştu. Peki sizce yarışmada en zayıf halkalar kimler?

Her sene büyük bir merakla beklenen Survivor, 2017 sezonuyla 21 Ocak Cumartesi günü başladı. Acun Ilıcalı yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği program, bu yıl ilklere sahne olacak. Ilıcalı, Survivor 2017 başlangıcında Ünlüler ve Gönüllüler takımının görüşlerini tek tek aldıktan sonra kötü haberi verdi. Gelmiş geçmiş en zor Survivor olacağını belirten Acun; “Bu sene ilk defa bazı günler ceza oyunları olacak” dedi.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Yarışmanın daha ilk gününden Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyununa çıktı. Takımlar arasında yaşanan kıyasıya rekabet gerilimin de yükselmesine neden oldu! Ödül oyunu çok zorlu bir parkurda gerçekleşti. Baraka malzemeleri için mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya bir rekabete girdi. Oyunun galibi ise Gönüllüler oldu.

EN ZAYIF HALKA KİM?

İkim bölümü yayınlanan Survivor 2017'de, favoriler ve en zayıf halkalar şekillenmeye başladı. Sizce şimdiye kadar iki takımın en zayıf halkaları kimler oldu?

İKİNCİ BÖLÜMDE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? ELEME POTASINA KİM GİRDİ?

Dün akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelen Survivor 2017'de Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Yeni sezonun ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam gerçekleşti. İki aşamalı oynanan dokunulmazlık oyununda ilk turu 5 – 3’lük skorla Ünlüler kazandı. İkinci turda atağa geçen Gönüllüler 5 – 2’lik skorla durumu eşitledi. Seriler 1 – 1 bitince final turuna geçildi. Final turunda Ünlüler 3 – 2’lik skorla kazanınca dokunulmazlık ünlülerin oldu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Oyunda Eser’le sona kalan Volkan, rakibine karşı üstünlük sağlayınca bireysel dokunulmazlığı kazandı. Konseyde ismi yazılmayacak olan Volkan yarışmadan gitmesi için bir kişinin ismini söyleyecek.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler konseyde kimin eleneceğini belirlemek için birbirlerinin ismini yazdılar. En çok adı yazılan isim Erdi oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Volkan ise Fulya’nın ismini verdi ve bu iki kişi eleme potasına girdi.