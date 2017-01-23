Trabzonspor’a bahar geldi

Yeni transferlerin etkisiyle ikinci yarıya iki galibiyetle başlayan Trabzonspor'da yüzler gülüyor.

Yerel gazeteler, son 2 maçını kazanan Trabzonspor'un Kasımpaşa galibiyetinin ardından “Sıradaki gelsin” yorumunda bulundular. Ekspres Gazetesi, “Sıradaki gelsin”, “Kupa özrü. Bursa'dan sonra Kasımpaşa'yı da ezdik geçtik” ifadelerine yer verdi.

Sonnokta Gazetesi, “Paşalar gibiyiz!”, “Fırtına, Bursaspor'dan sonra Kasımpaşa'yı da deplasmanda süpürdü” başlıklarını kullandı. İlkhaber Gazetesi, “Yusuf da olmasa!”, “Yusuf Yazıcı ortaladı, Mas golü attı. Trabzonspor 3 puanı kaptı” derken Taka Gazetesi, “Roman havası değil, kolmastı”, “Trabzonspor Bursaspor'dan sonra Kasımpaşa'yı da Arjantinli sol bekin golüyle devirdi” ifadelerini kullandı. Günebakış Gazetesi’de, “Trabzon Mast etti”, “Trabzonspor Bursa'dan sonra Kasımpaşa'yı da deplasmanda devirdi” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Karadeniz Gazetesi, “Ooo MAStika MAStika”, “Arjantinli oyuncunun attığı golle 3 puan geldi. Keyiflenelim o zaman” yorumunu yaptı.