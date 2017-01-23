Usta farkı!

Cevat KOL yazdı...

Trabzonspor, 2. yarının ilk maçında İstanbul'da Kasımpaşa karşısına çıktı. ‘Usta-Çırak' mücadelesinde, bir dönem birlikte bordo-mavili takımı çalıştıran Ersun Yanal ile Kemal Özdeş bu kez rakip oldu. Trabzonspor sahaya ideal kadrosu ile çıktı. İlk yarıda iki takım da kontrollü futbolu tercih etti. İlk pozisyona giren takım Trabzonspor oldu. Okay'ın şutu kalecinin dokunuşu ile üst direkten döndü. Koita'nın kafasının çizgiyi geçip geçmediği tartışılan gol pozisyonu çok konuşulacak. Tunay Torun'un şutu da üst direkte patladı.

İlk yarının uzatma dakikası oynanırken Yusuf Yazıcı'nın köşe vuruşunda Mas'ın kafa vuruşuyla top ev sahibi takımın filelerini havalandırdı. Bordo-mavililer soyunma odasına santrası yapılmayan golle önde gitti.

İki takım da ikinci yarıya değişiklikle başladı. Durica yerini Mustafa'ya bıraktı. Ev sahibi takımda ise Abdullah çıktı Castro oyuna girdi. Konuk Trabzonspor bu yarıda kontrollü oyunu tercih etti.

Bordo-mavililer skoru koruyarak istediği üç puanı aldı. İkinci yarıda oyunu tamamen konuk takımın sahasına yıkan Kasımpaşa ise yol yollarında etkili olamadı. Gülen taraf ise usta oldu.