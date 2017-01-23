Uygur kardeşlerden Karate Şampiyonası’nda büyük başarı

Malatyalı kardeşler Mehmet Uygur, Sabır Ahmet Uygur ve Burak Uygur 19-21 Ocak tarihleri arasında Bolu’da düzenlenen Türkiye Veteranlar ve Büyükler Karate Şampiyonası'ndan derece ile dönerek büyük başarıya imza attılar.

Türkiye Karate Federasyonu'nun en önemli organizasyonları arasında yer alan ve 37 ilden yaklaşık 150 sporcunun katıldığı şampiyonada 84 kiloda Mehmet Uygur 3. olarak bronz madalya kazanırken, 75 kiloda Sabır Ahmet Uygur ve 67 kiloda Burak Uygur ise 1. olarak altın madalya almaya hak kazandılar. Şampiyonaya 84 kiloda katılan Uygur kardeşlerden Emrah Uygur ise, 3. turda rakibine elenerek turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.

Şampiyonada 75 kiloda yarışan ve rakiplerini birer birer devirerek 1. olan Sabır Ahmet Uygur, henüz 19 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarıya imza attı. Şampiyona’da 1. olarak altın madalya kazanan Burak Uygur ise 3 yıl üst üste Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösterdi. Genç sporculara örnek olan Burak Uygur'un 2015 Avrupa Oyunları, 2015-2016 Dünya U21 ve 2016 Avrupa U21 şampiyonlukları bulunuyor.