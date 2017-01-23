Yine yeni yeniden Mehmet Ekici

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mehmet Ekici ile3 yıllık anlaşma sağladı. Bordo-mavililere sunulan teklif de 2.5 milyon Euro’ya çıkarıldı.

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mehmet Ekici ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli yönetim, Mehmet Ekici ile sezon sonunda geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşmaya vardı. Bu transfer için Trabzonspor'a yeni bir teklif sunan sarı-lacivertliler, bordo-mavili ekibin kabul etmesi durumunda Ekici'yle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Transferde mutlu sona ulaşmak isteyen yönetim, Trabzonspor'a da yeni bir teklif sundu. Daha önce 2 milyon Euro bonservis bedeli öneren sarı- lacivertliler, bu rakamı 2.5 milyon Euro'ya çıkarttı. Sözleşmesi 4 ay sonra bitecek bir oyuncu için Fenerbahçe'nin önerdiği yeni rakam karşısında Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın transfere izin vermesi bekleniyor.