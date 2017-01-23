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22 Ocak 2017 19:02
FENERBAHÇE
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
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Yine yeni yeniden Mehmet Ekici

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mehmet Ekici ile3 yıllık anlaşma sağladı. Bordo-mavililere sunulan teklif de 2.5 milyon Euro’ya çıkarıldı.
11:4223 Ocak 2017
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Yine yeni yeniden Mehmet Ekici

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mehmet Ekici ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli yönetim, Mehmet Ekici ile sezon sonunda geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşmaya vardı. Bu transfer için Trabzonspor'a yeni bir teklif sunan sarı-lacivertliler, bordo-mavili ekibin kabul etmesi durumunda Ekici'yle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

23 Ocak 2017 Şipşak Ozan Tufan! Fenerbahçe'nin, Medipol Başakşehir'i devirdiği tek golü atan ve sakatlığı nedeniyle 46'da oyundan çıkan Ozan Tufan'a sadece ilk devre yetti. Genç yıldız maç sonunda, “Volkan Demirel ağabey gol atacağımı söylemişti” dedi. İlgili Haberi Oku

Transferde mutlu sona ulaşmak isteyen yönetim, Trabzonspor'a da yeni bir teklif sundu. Daha önce 2 milyon Euro bonservis bedeli öneren sarı- lacivertliler, bu rakamı 2.5 milyon Euro'ya çıkarttı. Sözleşmesi 4 ay sonra bitecek bir oyuncu için Fenerbahçe'nin önerdiği yeni rakam karşısında Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın transfere izin vermesi bekleniyor.

Etiketler
Fenerbahçe mehmet ekici trabzonspor
Son güncelleme: 11:43 | 23.01.2017
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