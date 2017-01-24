Akhisar Belediyespor turladı

Akhisar Belediyespor, Aydınspor 1923'ü Hasan Ali'nin golüyle 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 6. hafta maçında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Aydınspor 1923'ü 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Manisa temsilcisi 11 puana yükselerek son 16 turunu garantiledi. Aydınspor ise kupaya veda etti. Ümraniyespor’un Bursaspor’u mağlup edememesi durumunda Akhisar Belediyespor lider olarak gruptan çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Olcan'ın kullandığı kornerde altıpas içerisinde iyi yükselen Alper'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

14. dakikada Reşo'nun Onur'a ceza sahası içerisinde yaptığı faul sonrası hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı kararı verdi.

15. dakikada Olcan'ın sağ köşeye doğru kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Evren kurtardı.

17. dakikada Hasan Ali'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mervan'ın sert şutunda kaleci Evren topu kornere çeldi.

43. dakikada Aydınspor 1923'ün kontra atağında Tahir'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

61. dakikada Vaz Te'nin pasıyla topla buluşan Hasan Ali’nin ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Yusuf Bozdoğan, Mustafa Savranlar

Akhisar Belediyespor: Fatih, Tolga, Alper, Samardzic, Kadir, Aykut, Onur (Muğdat dk. 65), Hasan Ali, Kofi Adu (Custodio dk. 72), Olcan, Mervan (Vaz Te dk. 56)

Aydınspor 1923: Evren, Erdi, İsmail, Süleyman, Serkan (Oğuzhan dk. 51), Şamil, Reşo, Vedat, Berat Ali (Ömer dk. 82), Tahir, Nezir (Haluk dk. 69)

Gol: Hasan Ali dk.61 (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Kadir, Mervan, Alper, Muğdat, Hasan Ali (Akhisar Belediyespor), Şamil (Aydınspor 1923)