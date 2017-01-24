Beşiktaş’ta forvet krizi!

13. dakikada Alanyaspor ağlarını havalandırıp ligdeki gol sayısını 12’ye çıkaran Cenk Tosun’un maçı tamamlayamaması moralleri bozdu. Teknik heyetin gözü sağlık heyetinden gelecek raporda...

AFRİKA Kupası'nda olan Aboubakar'ın yokluğunda Beşiktaş'ın en büyük gol umudu olan Cenk Tosun, beklentileri boşa çıkarmıyor. 13. dakikada Alanya ağlarını havalandırıp bu sezon gol sayısını 12'ye yükselten ve bu alanda lig lideri olan başarılı oyuncunun yaşadığı sakatlık ise moralleri bozdu. Gol sevinci yaşanırken takım arkadaşlarına belinde ağrı olduğunu söylemesi ekranlara yansıyan Cenk Tosun, kısa bir tedavi yaptırdı.

`Türkiye laiktir laik kalacak` Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi ve liderlik koltuğuna oturdu. Siyah beyazlı takıma gönül veren taraftarlar, maç esnasında deplasman tribününde söylediği slogan ile takdir topladı. İlgili Haberi Oku

Bir süre bu şekilde oynamaya devam eden Cenk, ağrının devam etmesi nedeniyle 36. dakikada kenara alındı. Yıldız oyuncunun durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Eğer sakatlık ciddiyse bu, Beşiktaş için kara bir haber olacak. Aboubakar ve Cenk'in yokluğunda Ömer Şişmanoğlu'nun da tam hazır olmamasından dolayı siyah-beyazlıların forveti kalmadı. Dün Cenk'in çıkmasının ardından forvete Talisca geçti.