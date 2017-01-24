Bruma’ya uyarı geldi

İlk yarıdaki performansını mumla aratan ve Kardemir Karabükspor maçında takım oyunundan uzaklaşıp şahsi oynayan Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın kulağı çekildi.

Galatasaray’da son haftaların disiplinsiz oyuncusu Bruma'ya hocasından ihtar geldi. Portekizli yıldızın Karabük deplasmanında takım oyunundan uzak bireysel futbol ortaya koyması, yaşanan puan kaybında büyük etken oldu. Genç oyuncu, 90 dakika forma giydiği maçta hiçbir varlık gösterememiş ve kaleye sadece 1 isabetsiz şut çekebilmişti.

Fatih Altaylı`ya sert tepki: Yıllardır kucaktan kucağa oturan biri Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Fatih Altaylı'nın 'Keşke Çinliler onları da alsa ama o kadar salak değiller' sözlerine sert tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Sezon başındaki hazırlık maçlarında göz doldurup, lige de fırtına gibi giren Bruma, haftalar geçtikçe yeni rekorlar kırıp ‘Rüzgârın oğlu' yakıştırmasının hakkını veriyordu. Teknik Direktör Riekerink, Tottenham'la ismi anılmasından sonra özellikle ikinci yarıda performansı çok düşen öğrencisini uyarıp aklını başına toplamasını istedi.