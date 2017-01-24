Çanakkale Belediyespor, Olympiakos’a boyun eğdi

CEV Challenge Kupası'nda Çanakkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, Yunanistan’ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup oldu.

CEV Challenge Kupası’nda ülkemizi temsil eden Çanakkale Belediyespor, son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Yunanistan’ın OlympiaKos ekibine tie-break setinde 3-2 mağlup oldu. Anafartalar Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 24-26, 25-15, 25-19 ve 9-15’lik skorlarla sona erdi. Çanakkale ekibi rakibini 7 Şubat Salı günü deplasmanda oynanacak rövanş maçında 3-0 ya da 3-1 yenmesi durumunda çeyrek finale yükselecek. Temsilcimizin 3-2’lik galibiyeti halinde altın set kuralı devreye girecek.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Miklos Horvath, Zdravko Jasıka

Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Sinem Barut, Mia Jerkov, Jana Kulan, Seda Türkkan, Elif Uzun, Şule Yetimoğlu, Ceren Kestirengöz, Ceren Çınar, Gözde Dal, (Buse Kayacan, Hande Şahbaz)

Olympiakos: Christodoulou, Aikaterina Giota, Saskia Hippe, Georgia Lamprousi, Ana Lazerevic, Nadzeya Malasai, Evgenia Tsima, Areti Teza, Konstantina Vlachaki, Emmanouilidou, Eirini Kokkinaki, (Areta Konomi)

Setler: (20-25, 24-26, 25-15, 25-19, 9-15)

Süre: 119 dakika (24-29-23-27-16)