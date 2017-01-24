Dick Advocaat geleceği düşünüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, gelecek sezonun takımı için planlarını şimdiden yapmaya başladı. Kadronun dengeli olmadığından şikâyet eden Hollandalı çalıştırıcı, yönetime gelecek sezonki planlamayla ilgili bir yol haritası sundu. Tecrübeli hocanın, “Önümüzdeki sezonun kadrosunu şimdiden düşünmeliyiz. Bunu lig bittiğinde konuşursak geç kalmış oluruz” sözleri yönetimi harekete geçirdi.
Sarı-lacivertliler bir yandan devre arası çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da gelecek sezon için transfer edilmesi düşünülen oyuncular ve kulüpleriyle temasa geçti. Takımdaki oyuncuların daha etkin ve oyuna yüksek katkı vermesi gerektiğini düşünen Advocaat, bu nedenle ne zaman, ne yapacağı belli olmayan isimlerle çalışmak istemiyor. Yönetim, bu konuda Hollandalı hoca ile koordineli çalışıyor.