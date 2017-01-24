Emenike’ye talip var

Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Emenike, Lokomotif Moskova ile anlaştı. Rus ekibi Nijeryalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın kiralık teklifine sıcak bakmadığı ve tecrübeli futbolcuyu bonservisiyle göndermek istediği belirtildi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Hernanes bitti gibi Advocaat'ın ısrarla istediği Brezilyalı orta saha Hernanes'in kulübü Juventus ile anlaşan Fenerbahçe, yarım sezon için 2 milyon Euro teklif ettiği yıldız ismi ikna etmeye çalışıyor. İlgili Haberi Oku

Transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferi için son kozunu oynadı. Kulübünün Beşiktaş'a göndermek istemesine rağmen Fenerbahçe'de forma giymek için direnen ve kadro dışı bırakılan yıldız orta saha oyuncusu için sarı-lacivertlilerin daha önce yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifi 2.5 milyon Euro'ya çıkardığı öne sürüldü. Fenerbahçe, şimdi Trabzonspor'dan yanıt bekliyor.