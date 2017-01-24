Fatih Altaylı’ya sert tepki: Yıllardır kucaktan kucağa oturan biri

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Fatih Altaylı'nın 'Keşke Çinliler onları da alsa ama o kadar salak değiller' sözlerine sert tepki gösterdi.

Galatasaray Yöneticisi Levent Nazifoğlu, dün gece katıldığı Beyaz TV’deki ‘Derin Futbol’ programında açtı ağzını yumdu gözünü… Önce Ünal Aysal yönetimini şu anda yaşanan ekonomik sıkıntının nedeni olarak gösteren Nazifoğlu, geçtiğimiz günlerde kendisi ve Dursun Özbek için, ”Keşke Çinliler onları da alsa ama o kadar salak değiller” şeklinde bir açıklama yapan Fatih Altaylı’ya aynı sertlikte cevap verdi.

Ünal Aysal`ın dönüş sinyali Galatasaray`ı karıştırdı Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'ın taraftarın 'Geri dön' çağrısı sonrası yeniden aday olabileceğini açıklaması Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun tepkisini çekti. İlgili Haberi Oku

Fatih Altaylı’yı adam yerine koymadığını belirten Levent Nazifoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Fatih Altaylı yıllardır kim para verirse onu kucağına oturan bir adam. Ali Sami Yen’de Fenerbahçelilerden dayak yiyen tek adam. Galatasaray gol yediğinde sevinen bir adam. Fatih Altaylı, Ryan Donk, Kasımpaşa’dan Galatasaray’a gelirken pazarlığı yapan kişi. Fatih Altaylı yalancı ve iftiracı. Bu adam bölücü başıyla gidip para karşılığında röportaj yaptı. Eski meski olay yok. Kasımpaşa – Galatasaray maçında Kasımpaşa gol atınca Fatih Altaylı sevindi. Şerefim üzerine yemin ediyorum, gördüm.”