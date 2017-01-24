Galatasaray – 24 Erzincanspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Türkiye Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında bugün Spor Toto 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u ağırlayacak. Geride kalan 5 haftada 12 puan toplayan Tuzla'nın lider olarak üst tura çıkmayı garantilediği grupta sarı-kırmızılılar, 8 puanla ikinci, Erzincan 7 puanla üçüncü ve iddiası bulunmayan Elazığ ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Türk Telekom Arena’da oynanacak olan Galatasaray – 24 Erzincanspor maçını hakem Serkan Tokat yönetecek.
Galatasaray, karşılaşmadan beraberlikle bile ayrıldığı takdirde son 16 turuna yükselecek ve F Grubu'nu zirvede bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehir'in rakibi olacak. Yenilmesi halinde ise Erzincan turu geçecek. Karabük maçında kırmızı kart gören Hakan Balta'nın forma giyemeyeceği karşılaşmada yeni transfer Ahmet Çalık ter dökecek.
GALATASARAY – 24 ERZİNCANSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 18:30’da başlayacak olan Galatasaray – 24 Erzincanspor maçı A2’den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY: Cenk, Linnes, Ahmet, Semih, Carole, De Jong, Birhan, Bruma, Rodrigues, Josue, Eren
24 ERZİNCANSPOR: Ahmet, Alparslan, Cebrail, Sefa, Erdi, Ömer, Güney, Cenk, Yasin, Oğuz, Aybars