Galatasaray Brezilyalı yıldızı ikna etti

İlk olarak Mundo Deportivo’nun duyurduğu görüşmelerde Galatasaray önemli bir aşama kaydetti. Sevilla'da yedek kalan 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız Ganso'yu ikna eden yönetim, İspanyol ekibine de 6 milyon Euro ödemeye hazır...

Galatasaray’da Kardemir Karabükspor yenilgisi sonrasında eksikler iyice gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle orta alanda yetersiz kaldıklarını düşünen yöneticiler, bu alana önemli bir isim takviye etmeye hazırlanıyor. İlk olarak Mundo Deportivo gazetesinin yazdığı gibi rota Sevilla'da fazla forma şansı bulamayan Ganso… Orta alanda ve 10 numaralı pozisyonda oynayan Brezilyalı yıldızı ikna etmeyi başaran yönetim, önemli bir aşama kaydetti.

Galatasaray`da limit aşımı Galatasaray'da Kardemir Karabükspor mağlubiyeti sonrasında yönetim, Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink'in oyunu okuyamayıp kulübede zayıf kaldığını dile getirdi. Hoca ile ilgili Galatasaray'daki ortak kanı “Gitmesi gerekiyor, taze kan lazım” şeklinde oldu. İlgili Haberi Oku

Sezon başında Sevilla'nın 9.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği başarılı futbolcu, daha fazla forma şansı bulmak istediği için sarı-kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı. FFP kriterleri kapsamında bonservis ödeme konusunda sıkıntısı bulunmayan sarı-kırmızılılar, daha önce ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılan Ganso'yu 6 milyon Euro karşılığında renklerine katmak için Sevilla'yı ikna etmeye çalışıyor.