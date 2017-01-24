Galatasaray 6-2 Erzicanspor / Maç Özeti

Galatasaray sahasında Erzincanspor'u 6-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Grubu 2. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile eşleşti. Galatasaray'da Lukas Podolski 5 golle maça damgasını vurdu.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nda Galatasaray sahasında Erzincanspor’u konuk etti. TT Arena’da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 6-2 kazanarak tur biletini kaptı. Galatasaray, son 16 turunda Başakşehir ile eşleşti. Karşılaşma Fatih Terim Stadı’dan tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Maça as bir kadroyla çıkan Galatasaray 4 ve 10. dakikalarda Podolski’nin golleriyle 2-0 öne geçti. Erzincanspor ise 15. dakikada Yasin ve 25’te Ahmet’in golleriyle 2-2’lik beraberliği yakaladı.

Sarı-kırmızılılar kalesinde gördüğü şok 2 gole 27’de Garry Rodrigues ile cevap verdi: 3-2. Galatasaray’da De Jong 31. dakikada gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle oyun dışına gönderildi.

Galatasaray’ın ikinci yarıdaki golleri ise maçı 5 golle tamamlayan Lukas Podsolki’den geldi. 50, 55 ve 63. dakikalarda fileleri havalandıran Alman yıldız maçın skorunu 6-2 olarak belirledi.

Galatasaray, 13 puanlı lider Tuzlaspor’un arkasında 11 puanla ikinci sırada yer aldı.