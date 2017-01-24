Galatasaray’da Chedjou’ya af çıktı

Galatasaray'da daha önce kadro dışı bırakılan Aurelien Chedjou affedildi. Kamerunlu futbolcu yeniden takımla çalışmalara başlayacak.

Tuzlaspor maçında kadro dışı bırakılan Yasin’den sonra Kamerunlu savunmacı Aurelien Chedjou da affedildi. Chedjou’nun kadro dışı bırakılması ise sadece Tuzlaspor maçındaki davranışları ile sınırlı değildi.

Sözleşmesi uzatılmadığı için yönetimle sürtüşmeye girişen Kamerunlu savunmacı bu yüzden yönetimin baskısı nedeniyle teknik direktör Jan Olde Riekerink tarafından ilk on bir dışında bırakılmıştı. Bu gelişme sonrasında Chedjou ile Hollandalı teknik adam arasında da gerginlik ortaya çıktı.

Tuzlaspor maçında gördüğü kartla bardağı taşıran Chedjou yönetim ve teknik heyetin ortak kararı ile kadro dışı bırakıldı. Ancak Serdar Aziz’in ile Semih Kaya’nın sakatlığı ve devre arası transferi Ahmet Çalık’ın cezalı duruma düşmesi Galatasaray’ın savunma göbeğinde yine büyük sıkıntı ortaya çıkardı.

Sarı-Kırmzılı takımın ligde her maçını final gibi oynayacak olması nedeniyle yöneticilerden Mehmet Özbek, Levent Nazifoğlu, teknik direktör Riekerink ve sportif direktör Cenk Ergün zorunlu olarak Chedjou’nun affına karar verdiler.