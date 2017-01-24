Galatasaray’dan TFF’ye çıkarma

Galatasaray’da bu sezon işler pek de istenildiği gibi gitmiyor. Sahadaki futbol, yeni transferler ve Riekerink zaman zaman büyük eleştiriler alıyor. Ancak sarı-kırmızılı camiayı da isyan ettiren önemli bir unsur var: Hakemler. Sezon başından itibaren çok sayıda hakem hatasına maruz kalan sarı-kırmızılılar, Karabük maçında Cüneyt Çakır'ın sergilediği tutum sonrasında harekete geçme kararı aldı.
BİR DAHA GALATASARAY MAÇI YÖNETMESİN
Yapılan hatalar sonrasında şampiyonluk yarışında geride kaldıklarını savunan sarı-kırmızılı yönetim, sezon başından itibaren yapılan yanlışların hepsini klasör halinde hazırlıyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan sonra başta Cüneyt Çakır olmak üzere hakemlerden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmeye hazırlanan yönetim, TFF'ye çıkarma yapacak. Ayrıca bir daha Çakır'ın Galatasaray maçı yönetmesi istenmiyor.