Galatasaray’dan TFF’ye çıkarma

Sezon başından itibaren hakemler yüzünden çok sayıda puan yitirdiğini düşünen Galatasaray, dün yapılan yönetim toplantısı sonrası, bu sezonki hataları dosya haline getirerek TFF’nin kapısını aşındırma kararı aldı.

Galatasaray’da bu sezon işler pek de istenildiği gibi gitmiyor. Sahadaki futbol, yeni transferler ve Riekerink zaman zaman büyük eleştiriler alıyor. Ancak sarı-kırmızılı camiayı da isyan ettiren önemli bir unsur var: Hakemler. Sezon başından itibaren çok sayıda hakem hatasına maruz kalan sarı-kırmızılılar, Karabük maçında Cüneyt Çakır'ın sergilediği tutum sonrasında harekete geçme kararı aldı.

`Düdüğünü as Cüneyt Çakır` Galatasaray yönetimi, Karabük'teki yenilgiye neden olan Cüneyt Çakır'ın artık maç yönetmesini istemiyor. Eski Başkan Ünal Aysal'ın ‘Şaibeli' dediği Cüneyt Çakır'ın önceki gün çaldığı penaltı sonrasında sabrı taşan Dursun Özbek yönetimi hemen harekete geçti. 40 yaşındaki hakemin düdüğünü asması için TFF'ye yoğun baskı yapılacak. İlgili Haberi Oku

BİR DAHA GALATASARAY MAÇI YÖNETMESİN

Yapılan hatalar sonrasında şampiyonluk yarışında geride kaldıklarını savunan sarı-kırmızılı yönetim, sezon başından itibaren yapılan yanlışların hepsini klasör halinde hazırlıyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan sonra başta Cüneyt Çakır olmak üzere hakemlerden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmeye hazırlanan yönetim, TFF'ye çıkarma yapacak. Ayrıca bir daha Çakır'ın Galatasaray maçı yönetmesi istenmiyor.