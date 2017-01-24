Haftanın kazananı

Kartal dün Alanya'da liderliğe yükselmek için sahaya çıktı. Şampiyonluk için çekiştiği Başakşehir ve Galatasaray'ın yenildiği haftayı avantajlı kapattı.

Yeni transfer Babel ve Talisca'nın takıma katılması ile Şenol hoca geçen yılki gibi oyun kuruculu ve iki kanatlı ideal oyun formatını buldu. Henüz ara transfer dönemi kapanmamış ve arayışlar devam ediyor olsa da takımın acil oyuncu ihtiyacı kalmamış gibi görünüyor.

Düşme potasının hemen üstünden kurtulup orta sıralarda kendine yer bulmaya çalışan Alanyaspor, ligde bulunduğu yeri hak etmeyen takımlardan biri. Fakat maça Kartal öyle bir pençe koydu ki, Oğuzhan, Quaresma ve Cenk paylaşımı ile 13. dakikada gelen gole kadar Alanya sahasından kıpırdayamadı. Artık maçın 0-0 bitmeyeceğini anlayan Alanyaspor futbol kimliğini ortaya koyarak kıpırdamaya başladı ve ortaya keyifli bir futbol çıktı.

Cenk Tosun'un yerine orta sahaya katılan Tolgay'ın güzel asisti sonrası 3 Alanyasporluyu birbirine düğümleyerek attığı şık vuruş Babel'in golcü kalitesini gösterdi. Bu gol Beşiktaş'ı çok rahatlattı.

Quaresma, istekli oyununun karşılığını penaltıyı gole çevirerek aldı. 2 asistle de maça damgasını vurdu. Haftalardır spor camiası ve futbolcuların her pozisyon sonrası maçın hâkimi olması gereken hakemi yönlendirmek için yaptıkları baskının etkisi, bu maçta da zaman zaman göründü. TFF'nin artık hakemlerin rahat maç yönetebilmeleri için bir takım önlemler alması şart oldu. Alanyaspor lehine çalınan penaltı düdüğünün nedeninin iyi irdelenmesi gerekiyor.

Quaresma'nın koşarak sevincini hocası ile paylaşması ve bu maçta da Gökhan Gönül'ün 90 dakikayı tamamlayamaması maçın dikkat çeken görüntüleriydi.