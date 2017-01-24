Hernanes bitti gibi

Advocaat’ın ısrarla istediği Brezilyalı orta saha Hernanes'in kulübü Juventus ile anlaşan Fenerbahçe, yarım sezon için 2 milyon Euro teklif ettiği yıldız ismi ikna etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe, 10 numara transferinde Juventus'un Brezilyalı yıldızı Hernanes'e yakın markajını sürdürüyor. Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Dick Advocaat'ın raporu doğrultusunda orta sahadaki yaratıcı oyuncu eksikliğini gidermek için büyük çaba gösteriyor. Kanarya, sezon sonuna kadar kiralamak istediği 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için İtalyan ekibinin kapısını çaldı. Juventus ise bu teklife “Tamam” dedi.

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İtalyan ekibinden onayı alan Fenerbahçe yönetimi, Hernanes'i ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldıza yarım sezon için 2 milyon Euro teklif etti. Fenerbahçe yönetiminin, birkaç gün içinde bu transferi sonuçlandırması bekleniyor. Kanarya'nın eski oyuncuları Alex ve Deivid'in de görüştüğü Hernanes'i ikna etmek için “Fenerbahçe'ye mutlaka gitmelisin” diyerek tavsiyede bulunduğu kaydedildi.