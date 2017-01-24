Hoş geldin Babel

Ara transferde kadroya katılan ve geçen hafta Osmanlıspor deplasmanında ilk lig maçına çıkan Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, dün Alanyaspor ağlarını havalandırıp siftah yaptı.

Beşiktaş’ın ara transferde kadrosuna kattığı Ryan Babel, siyah-beyazlı forma altında ikinci maçında golle tanıştı. Geçen hafta Osmanlıspor'la deplasmanda oynanan maçta 79 dakika sahada kalan Hollandalı futbolcu, 39'da attığı golle siftah yaptı. Olcay Şahan ve Kerim Frei gibi kanat oyuncularını gönderip Babel'i transfer eden siyah-beyazlılar, Hollandalı oyuncunun takıma çabuk adapte olmasının sevincini yaşıyor.

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KAFASI ÇALIŞIYOR

Öte yandan Beşiktaşlı oyuncular, kafa gollerine devam ediyor. Bu sezon ligde kaydettiği gollerin 9'unu kafayla ağlara gönderen siyah-beyazlılar, en fazla kafa golü atan takım durumunda. Beşiktaş'ın bir diğer ilginç istatistiğiyse bu sezon ligde kafa golü yemeyen tek takım olması.