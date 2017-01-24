İklim değişti Akdeniz oldu

Rekabet, insanoğlunun en fazla haz aldığı dürtülerden biri. Yorulmadan, kolayca elde edilen bir şeyin çoğu zaman keyif vermemesinin altında yatan neden de bu aslında; rekabetin olmayışı. Futbolda da böyle. Başakşehir'in 316 günün ardından son bulan yenilmezliği ve 15 haftadır oturduğu liderlik koltuğunu kaybetmesi, Beşiktaş'ın kazandığı 3 puanla yeniden zirveye dönüşünü daha da değerli kıldı dün akşam.

Karşılıklı pozisyonlarla hızlı başlayan müsabakada oyunu dar alana sıkıştırmaya çalışan Alanyaspor'un haddinden fazla geriye yaslanması ilk yarının kaderini belirledi diyebiliriz. Geri sayımı başlayan gollerin ilki Oğuzhan'ın milimetrik pası, Quaresma'nın ortasının ardından Cenk'in kafa vuruşuyla hayat buldu. Ardından şık çalımlarıyla Ryan Babel, topu ağlarla buluşturdu. Ev sahibi ekibin ilk yarıdaki en etkili isimleri ise Vagner Love ve zarif hareketleriyle rakiplerinden sıyrılabilen Efecan Karaca idi. Atiba'nın pas hatasıyla Vagner Love'ın ceza sahasına süzülüşü, Alanyaspor adına en tehlikeli ataklardan biriydi. Ki ikinci yarıda da penaltı golünü atan isim oldu Brezilyalı forvet.

QUARESMA'NIN GECESİ

Maç boyunca takımı sırtlayan isimdi Ricardo Quaresma. Pozisyon yarattı, 2 tane asist yaptı, gol attı daha ne olsun. Havasında olduğunda neler yapabileceğini, takımı nasıl ateşleyebileceğini gösterdi yine. Akdeniz'de Portekiz rüzgârları estirdi adeta.

YİNE AYNI SKOR

Beşiktaş, sezonun ilk maçında, Alanyaspor'u yine 4-1'lik bir skorla yenmişti. Rota şimdi Atiker Konyaspor maçına çevrildi. Haftaya Vodafone Arena'daki maça lider olarak çıkacak. Ve kuvvetle muhtemel bütün tribünleri hınca hınç dolduracak.