Joey Dorsey Best Balıkesir ile anlaştı

Transfer arayışlarını sürdüren Best Balıkesir, Euroleague ekiplerinden Barcelona'dan ayrılan pivot Joey Dorsey'le anlaştı.

Transfer arayışlarını sürdüren Best Balıkesir, Euroleague ekiplerinden Barcelona’dan ayrılan pivot Joey Dorsey’le söz kesti, ancak imzayı beklemeye aldı. Oyun kuruculardan Culpepper’ın haftalardır kadro dışı olduğu Best Balıkesir, uzun transferiyle ilgili kararsız. Balıkesir temsilcisi Dorsey transferine kadroda kalacak gidecek isimlere göre karar verecek.

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NBA’de daha önce Houston Rockets, Sacremento Kings ve Toronto Raptors formalarını giyen 33 yaşındaki Dorsey, Euroleague’de de şampiyonluk yaşadı. Dorsey, ülkemizde daha önce yarımşar sezon Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Odeabank’ta oynadı.