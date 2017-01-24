Kanatlar liderliğe taşıdı

Mecit DEMİR yazdı...

Fenerbahçe’nin pazar günü Başakşehir'i mağlup etmesinin ardından liderlik koltuğunu eli geçirecek olmanın iştahıyla maça başladı Beşiktaş. İlk 5 dakikada kullanılan 5 köşe vuruşu, siyah-beyazlı futbolcuların galibiyeti ne kadar çok istediğinin göstergesiydi adeta. Oğuzhan'ın organizatörlüğünde topu iyi dolaştıran, kanatları verimli kullanan Beşiktaş, beraberlik için maça çıkan rakibinin gardını 13. dakikada Cenk Tosun'un golüyle düşürdü. Sonrasında Alanyaspor, birkaç hücum denemesinde bulundu. Savunma elemanlarının basit hataları nedeniyle bunların ikisinde etkili de oldu. Geçen hafta Osmanlıspor maçında ortalarda görünmeyen Quaresma ve Babel maçı koparan isimlerdi. Özellikle de Quaresma, hırsı, isteği ve enerjisiyle Alanyaspor savunmasını bir hayli zorladı. Sezonun ilk yarısını ideal kadro ve sistem arayışıyla geçiren Şenol Güneş, sonunda aradığını bulmuş gibi görünüyor. Forvette Cenk mi oynar, Aboubakar mı yoksa o mevkiye yeni bir transfer mi yapılır bilmem ancak diğer 10 futbolcu sakatlık ve ceza dışında değişmemeli bence.

Sırası gelmişken, Cenk'e de bir parantez açmak istiyorum. Beşiktaş'a geldiğinden beri bir kez bile mücadele etmediğini görmedim. Çok çalışkan ve son vuruşlarını bir hayli geliştirdi. Elinizde Cenk gibi bir değer varken yeni golcü aramak müsriflik gibi geliyor bana. Sonuçta Beşiktaş kazandı ve liderliği eline geçirdi. Ancak daha oynanacak 16 maç var. Önemli olan ligin son maçında zirvede yer almak.