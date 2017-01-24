Kayserispor’da hazırlıklar sürüyor

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda lig lideri Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü. Kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından düz koşu ile çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanda oyuncular, kondisyon çalışması yaparak Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti.

Özarslan: “Kayseri’yi ligde tutmak istiyoruz”

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Efe Halil Özarslan, ligde bulundukları yerden kurtularak Kayserispor'u Süper Lig'de tutmayı hedeflediklerini söyledi. Özarslan, “Kayserispor şu an zor durumda. İnşallah bulunduğu durumdan en iyi şekilde çıkarmayı istiyoruz. Onun için buraya geldik. Benim de daha önce Kayserispor'a transferim konuşuluyordu ama bu sene nasip oldu. İnşallah Sergen hoca ile birlikte Kayseri'yi tekrar Süper Lig'de tutup seneye daha iyi başarılara imza atmak istiyoruz. Yeni transferlerimiz oldu, inşallah hepsinin en iyi başarıyı vereceğini düşünüyorum. Bu hafta da Fenerbahçe ile çok ciddi bir maç oynayacağız. En kötü 1 puan alıp serimize devam etmek istiyoruz. Zor bir sürece gireceğiz. Bu süreçte ne kadar puan alabildik, bizim için önemli. Zaten diğer rakipler de Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacak. Adanaspor ve Alanyaspor'un üstüne çıkıp Kayseri'yi ligde tutmak istiyoruz. Onu da başaracak güce sahibiz” dedi.

Türüç: “Takım gittikçe güçleniyor”

Kayserispor'un başarılı oyuncusu Deniz Türüç ise kupada Beşiktaş ve hafta sonu ligde Fenerbahçe ile oynayacakları maçtan puanlarla ayrılmak istediklerini kaydederek, “Başakşehir'de takım olarak zor bir maç geçirdik. Takım tam istediğimiz gibi oturmamıştı. Akhisar maçında gördüğünüz gibi bayağı yeni oyuncumuz katıldı. Takım için çok iyi oldu. Benim için de iyi oldu tabi, ne kadar iyi oyuncu olursa o kadar iyi oynarsın. Takım gittikçe güçleniyor, inşallah Beşiktaş maçı ardından Fenerbahçe maçından puan ya da puanlarla döneriz” diye konuştu.Öte yandan Sergen Yalçın tarafından affedilen Welliton da takımla birlikte çalışmalara katıldı.