Kızılcabölükspor 1-1 Gümüşhanespor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu maçında Gümüşhanespor, deplasmanda Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi. Böylece Trabzonspor kupaya veda etti.

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