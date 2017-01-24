Los Angeles Lakers tarihi tersten yazdı

Batı Konferansı’nın dibine demir atan Los Angeles temsilcisi, tarihinin en ağır yenilgisini aldı. Mavericks’te 7 oyuncu çift haneli sayıya ulaştı

NBA tarihinin 16 şampiyonluk ile Boston Celtics'ten sonraki en başarılı takımı olan Los Angeles Lakers, son iki sezonda dibe vurdu. Geçen sezon 28 Mart'ta Utah Jazz'a 48 farkla 123-75 yenilen Lakers, önceki gece 49 fark yiyerek kulüp tarihinin en ağır mağlubiyetini aldı.

Dallas Mavericks, 122-73'lük tarihi galibiyete imzasını atarken, eski Beşiktaşlı Deron Williams 13 sayı, 8 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı. 13 sayı, 5 ribauntla oynayan Nowitzki, tüm zamanların üç sayı isabetinde 1.729 ile 15. sırada bulunan J.R. Smith'i yakaladı. 16 galibiyet 32 mağlubiyetle Batı'da 15. ve sonuncu olan, genel sıralamada ise sondan 3. sırada yer alan Lakers'ta çift haneyi gören tek oyuncu 10 sayı ile Jordan Clarkson oldu.