Lukas Podolski efsaneler arasına girdi

Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzincanspor karşısında 6-2 galip gelen Galatasaray’da takımının 5 golüne imza atan Lukas Podolski, kulüp tarihine geçti.
19 Ağustos 2000 tarihinde Erzurumspor’a karşı 7-0 galip gelen sarı-kırmızılılarda 5 gol atan Mario Jardel, Galatasaray tarihinde bir maçta en çok gol atan yabancı futbolcu olmuştu. Yaklaşık 17 yıl sonra bu rekor egale edildi.
Türkiye Kupası’nda Erzincanspor karşısında 6-2 galip gelen Galatasaray’da 5 gol atan Lukas Podolski, Jardel ile birlikte kulüp tarihinde bir maçta en çok gol atan (5) yabancı futbolcu oldu.
5 GOL ATAN DİĞER EFSANELER
Galatasaray’da “Bir maçta 5 gol atan” ilk futbolcu, efsane Metin Oktay olmuştu. Taçsız Kral, 24 Ekim 1959’da sarı-kırmızılıların 8-0’lık Altınordu maçında 5 gole imza atmıştı.
1985-86 sezonunu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, kupa yarı finalinde elendiği Altay ile Başbakanlık Kupası’nda karşılaşmıştı. 6 Haziran 1986’da sarı-kırmızılılar kupada Altay’ı 8-1 yenerken gollerin 5’i Erdal Keser’den gelmişti.
Galatasaray formasıyla Avrupa Gol Kralı olan Tanju Çolak, sarı-kırmızılı formayla 2 kez 5’er gol attı. Bunlardan ilke 4 Mart 1990’da 5-0 kazanılan Adanaspor karşılaşmasıydı. İkincisi ise 1990-91 sezonunun son karşılaşması olan ve 6-2 biten Aydınspor mücadelesiydi.