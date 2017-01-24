Lukas Podolski efsaneler arasına girdi

Erzincanspor karşısında 6-2 galip gelen Galatasaray'da 5 gol atan Lukas Podolski, Jardel ile birlikte kulüp tarihinde bir maçta en çok gol atan (5) yabancı futbolcu oldu. Alman yıldız kulüpte tarihinde ise 5 gol atan 5. isim oldu.

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