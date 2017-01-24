Medyatik koçtan dayak!

Fatih SÖYLEMEZOĞLU yazdı...

Basketbol kulislerine bomba gibi düşen bir habere göre, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin reytingi en yüksek takımlarından birisinin medyatik koçu, deplasmanda oynadıkları bir maçın devre arasında, çok az süre alan, hatta hiç oynamayan üç genç oyuncusunu tokatlayarak dövüyor. Yanlış okumadınız gerçekten DÖVÜYOR!

Niçin dövüyor, biliyor musunuz? Koç şöhretli oyuncularına kızıyor ama onları dövmeye yüreği yetmiyor ve hırsını oynamayan gençleri hastanelik ederek alıyor. Evet, hastanelik ediyor! Kulağına darbe alan genç bir oyuncu rahatsızlanarak doktora gidiyor ve rapor alıyor.

Olayın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen ne bu çocukların ailelerinden, ne menajerlerinden, ne oyuncuları dayak yiyen kulüpten, ne basketbolu 24 saat takip eden basın mensuplarından, ne de spor teşkilatının ilgili kurumlarından ses çıkıyor. Çocukları dövülen, hakarete uğrayan, fiziki ve ruhsal şiddete maruz kalan ailelerin seslerini çıkarmaması beni özellikle dehşete düşürüyor. Neden çıkarmıyor? Aklıma gelen ihtimaller şöyle:

1- Kulüp, bu konu dışarıya sızmayacak diye tehdit etmiş olabilir.

2- Çocuklar, büyük kulüp oyuncusu fırsatını yakalamışken bunu kaybetmek istemiyor ve sessiz kalıyor olabilir.

3- Aileler ve çocukları bol sıfırlı kontratlarını kaybetmek istemiyor olabilir. Yarın biri çıkıp dese “Çocuğunuzun kontratı ne kadar? Getirin ben ödeyeceğim ancak sözümden dışarı çıkarsa döverim de söverim de.” Kabul mü?

Oyuncularını tokatlayan beyefendiye de basit bir sorum olacak:

Kendi çocuğunuz ödevini yapmadığı için öğretmeni tarafından kulağı çekilirse tepkiniz ne olur? “Elleriniz dert görmesin hocam” mı dersiniz ? Yoksa yıldırım ekipler amiri gibi okula intikal edip insan hakları, çocuk hakları çığlıkları mı atarsınız?

Koç olarak zirvede olan böyle birisini örnek alan binlerce altyapı antrenörü ve genç oyuncuları düşünmek, midemi ağrıtıyor!

Bu ülkenin aynı ‘Cumartesi Anneleri' gibi, şiddet gören hatta öldürülen kadınları gibi, cinsel taciz ve tecavüze uğrayan kadın ve çocukları gibi, Avrupa'nın en iyi ikinci liginde dayak yiyen basketbolcuları var artık!..