Nihayet Ricardo Quaresma

Aytemiz Alanya karşısında 48’de penaltıdan fileleri havalandıran Ricardo Quaresma, bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde ilk kez topu ağlarla buluşturdu. Cenk ve Marcelo’nun golünün pasını da veren Q7, asist sayısını ise 6’ya yükseltti.

Ricardo Quaresma, Süper Lig'deki ilk golünü dün Alanyaspor filelerine gönderdi. 48'de kazanılan penaltıda topu ağlarla buluşturan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, ligdeki gol orucunu da sona erdirmiş oldu. Kara Kartal'ın dün Alanya'yı yendiği karşılaşmada Cenk ve Marcelo'nun golünün pasını veren Portekizli futbolcu, asist sayısını da 6'ya yükseltti. “Şu anda lideriz ancak önümüzde zor maçlar var” diyen Q7, “Bu şekilde takım oyunu ile devam edersek başarılı oluruz” ifadelerini kullandı. Şenol Güneş ile herhangi bir problem yaşamadığına değinen Quaresma, “Hocamız örnek aldığım bir insan. Bizi anlıyor. Uzun bir süre kendisiyle çalışmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Beşiktaş`ta forvet krizi! 13. dakikada Alanyaspor ağlarını havalandırıp ligdeki gol sayısını 12'ye çıkaran Cenk Tosun'un maçı tamamlayamaması moralleri bozdu. Teknik heyetin gözü sağlık heyetinden gelecek raporda... İlgili Haberi Oku

ÜÇÜ DE GÖZDEN DÜŞTÜ

Öte yandan geçen hafta Osmanlıspor maçı için Ankara'ya götürülmeyen Veli, Aras ve Rhodolfo, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının kafilesinde de kendilerine yer bulamadı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in artık kadrosunda düşünmediği üç ismin, ara transferde kiralık olarak ya da bonservisleriyle forma şansı bulabilecekleri takımlara gönderilmesi bekleniyor.