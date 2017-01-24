Nihayet Ricardo Quaresma

Ricardo Quaresma, Süper Lig'deki ilk golünü dün Alanyaspor filelerine gönderdi. 48'de kazanılan penaltıda topu ağlarla buluşturan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, ligdeki gol orucunu da sona erdirmiş oldu. Kara Kartal'ın dün Alanya'yı yendiği karşılaşmada Cenk ve Marcelo'nun golünün pasını veren Portekizli futbolcu, asist sayısını da 6'ya yükseltti. “Şu anda lideriz ancak önümüzde zor maçlar var” diyen Q7, “Bu şekilde takım oyunu ile devam edersek başarılı oluruz” ifadelerini kullandı. Şenol Güneş ile herhangi bir problem yaşamadığına değinen Quaresma, “Hocamız örnek aldığım bir insan. Bizi anlıyor. Uzun bir süre kendisiyle çalışmak istiyorum” şeklinde konuştu.
ÜÇÜ DE GÖZDEN DÜŞTÜ
Öte yandan geçen hafta Osmanlıspor maçı için Ankara'ya götürülmeyen Veli, Aras ve Rhodolfo, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının kafilesinde de kendilerine yer bulamadı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in artık kadrosunda düşünmediği üç ismin, ara transferde kiralık olarak ya da bonservisleriyle forma şansı bulabilecekleri takımlara gönderilmesi bekleniyor.