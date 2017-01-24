Nusret spora da el attı!

Bayer Leverkusen’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak, attıkları golden sonra Nusret Gökçe’nin taklidini yaptı. Avustralya açık’ta da Fransız tenisçi Monfils, galibiyet sevincini ‘tuz atarak’ kutladı.

Tüm dünyanın konuştuğu Nusret Gökçe'nin ‘tuz serpme' hareketi, sporculara da örnek oldu. Yeşil sahalardan parkelere ve kortlara kadar kulüpler ve sporcular, hareketi adeta fenomen haline getirdi.

Almanya 1. Ligi Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Hertha Berlin'i 3-1 mağlup etti. Maçın gollerini milli futbolcular Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu (2) kaydetti. İlk golü atan Ömer, gol sevincinde tuz atma şekliyle meşhur olan Nusret'e gönderme yaptı. Tüm takım aynı şekilde ‘tuz atarak' sevindi. Bu fotoğraflar sosyal medyanın en son paylaşılan karelerinden biri oldu.

Kevin Boateng Nusret`i taklit ederse... Ganalı yıldız futbolcu Kevin Prince Boateng, ünlü restoran sahibi Nusret Gökçe'yi taklit ettiği videosu ile izleyenleri güldürdü. İlgili Haberi Oku

NBA'DE DE KULLANILDI

Geçen hafta NBA'de Golden State Warriors'un deplasmanda Sacramento Kings'i 117-106 mağlup ettiği maçın ardından iki takım arasında sosyal medya hesabından ilginç bir atışma yaşanmış, Warriors ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe'nin fotoğrafını paylaşmıştı. Halen Melbourne'de devam eden sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta da Fransız tenisçi Gaels Monfils, Kohlschreiber'i 6-3, 7-6 ve 6-4'lük setlerle yendiği 3. tur maçında sevincini ‘tuz atarak' kutladı.