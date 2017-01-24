Q7’nin gecesi

Şenol Güneş, Osmanlıspor maçından sonra Alanyaspor karşısında da aynı kadroyu sahaya sürerek artık ideal 11'ini belirlediğinin sinyalini verdi. Bu önemli, zira ilk yarıda yaşanan sorunların önemli bir kısmı sürekli kadro ve diziliş değişikliklerinden kaynaklanıyordu. Başakşehir'in puan kaybı sonrası 1. haftadan sonra ilk kez liderliğe yükselme şansını yakalayan siyah- beyazlılar karşılaşmaya baskılı başladı. Hücumda genel oyun planının Quaresma üzerine kurulu olduğu ilk dakikalarda belli oldu. Portekizli yıldız sağ kanatta bindirmeleriyle etkili olurken, Oğuzhan'ın müthiş pasını kontrol edip ortalayarak Cenk Tosun'a ilk golü attırdı. Golden sonra Alanyaspor'un hızlı çıkışlarla pozisyon üretme çabalarına şahit olduk. Ev sahibi ekip orta alanı geçse de kale önüne yaklaşamadı. Vagner Love'ın yakaladığı tek fırsatta Tosic kaleye giden topu çıkararak takımını bir golden kurtardı. Cenk'in sakatlanıp çıkması bile Beşiktaş'ı durdurmadı. Babel'in klas hareketlerle bulduğu gol ilk yarının sonucunu belli etti.

Hemen 2. yarının başındaki penaltı golü ise maçı fiilen bitirmişti ancak hakemin enteresan bir kararla Alanyaspor lehine verdiği penaltı tansiyonun artmasına sebep oldu. Bir kez daha sahneye çıkan Quaresma, Marcelo'ya yaptığı adrese teslim ortayla 4. golün de mimarı oldu.

Beşiktaş adına en sevindirici olan Quaresma'nın performansıydı. Tecrübeli oyuncu gol ve asist dışında her hücumda başrolü oynadı. Oğuzhan ise alışık olduğu yere döndüğünden beri her hafta katkısını arttırıyor. Dünün en önemli artılarından biri de siyah-beyazlıların artık sadece kısa pas değil uzun pasları da isabetli kullanmasıydı. Bu sayede pek çok atağın yönünü hızlıca değiştirebildiler.