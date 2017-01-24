Riekerink’in Podolski umudu

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, 6-2 biten Erzincanspor maçını böyle bir sonuçla kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Hollandalı teknik adam, maçta 5 gol atan ve Asya'ya transfer olacağı konuşulan Podolski için de konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son haftasında Anagold 24 Erzincanspor’u 6-2 yenerek tur atladıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında , takımının sergilediği mücadeleden memnun kaldığını söyledi. Riekerink “Beraberlik bile yetiyordu ama galibiyet için oynadık. Takımın gösterdiği hırs ve istekten dolayı mutluyum. Büyük takımlara karşı motive olmak daha kolaydır. Bu tip maçlarda motivasyon sorunu yaşayabilirsiniz. Bugün hırsını göstermek isteyen bir takım vardı. Ne yazık ki De Jong atıldı. Sahada 10 kişi kalmasına rağmen kazanmayı bilen bir Galatasaray vardı” ifadelerini kullandı.

“PODOLSKI İLK GÜNDEN İNANDIĞIM VE BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU, UMARIM KALIR”

Riekerink, karşılaşmada 5 gol atan Lukas Podolski’nin takımdaki durumu ile ilgili olarak da “Podolski, ilk günden inandığım ve beğendiğim bir oyuncu, umarım kalır. Diğer taraftan bu tip kararlarda kişisel düşünceler önemlidir. Kendi hayatını etkileyecek bir karar. O yüzden çok fazla etkileme şansınız olmuyor. Bizim her zaman bir alternatif planımız var. Devre arası transferinde bu planın en iyi şekilde olması zor ama planımız var. Umarım Podolski bizimle devam eder” şeklinde konuştu.

Jan Olde Riekerink, sol açıkta forma giyen Armindo Bruma, Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin’in kaliteli futbolcular olduğunu dile getirerek, “Kimin o bölgede oynayacağını, performans ve davranışları belirleyecek. Baktığınızda Yasin sağ tarafta da etkili oluyor. Eğer kaliteniz varsa, ilk tercihiniz sol kanat olabilir ama hoca sizi sağ kanada koyduğunda da en iyi performansı gösterirsiniz. Elimizdeki bu üç oyuncu sağda da oynayabilir” diye konuştu.