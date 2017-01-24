Samsunspor Adana’da çalıştı

Pazartesi günü oynadığı Adana Demirspor maçını kaybeden Samsunspor, bugünkü çalışmalarını Adana’da yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Ligin 18. haftasında Adana'da oynadığı Adana Demirspor karşılaşmasını son saniyelerde yediği golle 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, dün oynadığı lig maçı sonrası antrenmanlara başladı.

Adana’da Adanaspor tesislerinde yenileme çalışması yapan kırmızı-beyazlılar günü yapmış olduğu tek antrenmanla tamamladı. Karşılaşmada forma giyen oyuncular düz koşu ve yenileme hareketleri yaparken, diğer futbolcular ise uygulanan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Ligde son 8 maçta galibiyet alamayan ve üst üste 6 maçtır yenilen Samsunspor, 29 Ocak Pazar günü kendi sahasında lig ikincisi Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.