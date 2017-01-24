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29 Ocak 2017 16:00
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Süper Lig’de bir ayrılık daha

Gaziantespor, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı. Böylece Spor Toto Süper Lig'de 18 haftada 9 teknik direktör değişikliği yaşandı.
11:2524 Ocak 2017
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Süper Lig’de bir ayrılık daha

Spor Toto Süper Lig’de teknik direktör kıyımı devam ediyor. Gaziantespor’da alınan kötü sonuçların faturası teknik direktör İbrahim Üzülmez’e kesildi. Dün gece geç saatlerde toplanan Gaziantepspor yönetimi, İbrahim Üzülmez ile bir araya geldi. Taraflar karşılıklı anlaşma sonucu ayrılık kararı aldı. Göreve 12 Aralık’ta İsmail Kartal’ın yerine gelen Üzülmez, takımın başında çıktığı 3 maçta da (Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Antalyaspor) mağlubiyet almıştı.

17 Ocak 2017 İbrahim Üzülmez 4 yabancıyı kadro dışı bıraktı Gaziantepspor, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez doğrultusunda 4 futbolcusunu kadro dışı bıraktı. İlgili Haberi Oku

Gaziantepspor 18 hafta sonunda 11 puanla son sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 18 hafta geride kalırken bu süreçte Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor, Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, Kayserispor ve Gaziantepspor takımlarında teknik adam değişikliği yaşandı.

Etiketler
Gaziantepspor ibrahim üzülmez
Son güncelleme: 11:47 | 24.01.2017
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