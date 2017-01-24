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Hugo Rodallega resmen Trabzonspor’da

Trabzonspor, Hugo Rodallega'yı Akhisar Belediyespor'dan 1 milyon 600 bin Euro bedelle transfer ettiğini resmen açıklandı.
17:3324 Ocak 2017
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Hugo Rodallega resmen Trabzonspor’da

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına 6 puanla başlayan Trabzonspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Akhisar Belediyespor’un forveti Hugo Rodallega’nın transferi için resmi açıklamayı yaptı.

Bordo-mavili kulüp, Kolombiyalı oyuncunun transferi için ödenen bonservisi bedelini KAP’a bildirdi;

“Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez’in kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca profesyonel futbolcumuz Mustafa Yumlu’nun, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne bedelsiz olarak kesin transferine izin verilecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyulur.

Saygılarımızla”

Etiketler
akhisar belediyespor trabzonspor
Son güncelleme: 20:09 | 24.01.2017
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