Hugo Rodallega resmen Trabzonspor’da

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına 6 puanla başlayan Trabzonspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Akhisar Belediyespor’un forveti Hugo Rodallega’nın transferi için resmi açıklamayı yaptı.
Bordo-mavili kulüp, Kolombiyalı oyuncunun transferi için ödenen bonservisi bedelini KAP’a bildirdi;
“Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez’in kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR ödenecektir.
Ayrıca profesyonel futbolcumuz Mustafa Yumlu’nun, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne bedelsiz olarak kesin transferine izin verilecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyulur.
Saygılarımızla”