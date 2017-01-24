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29 Ocak 2017 16:00
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Trabzonspor’un avukatı FETÖ’den tutuklandı

Trabzon'da sürdürülen Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor'un avukatlarından Sinan Gün, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
16:0224 Ocak 2017
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Trabzonspor’un avukatı FETÖ’den tutuklandı

FETÖ / PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor’un avukatlarından Sinan Gün, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla’ suçlanan avukat Sinan Gün gözaltına alındı. Yaklaşık 1 haftadan bu yana gözaltında tutulan avukat Gün, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. aynı zamanda Trabzonspor kulübünün avukatı olan Gün, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Etiketler
Sinan Gün spor toto süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 16:06 | 24.01.2017
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