Trabzonspor’un avukatı FETÖ’den tutuklandı

Trabzon'da sürdürülen Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor'un avukatlarından Sinan Gün, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

FETÖ / PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor’un avukatlarından Sinan Gün, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla’ suçlanan avukat Sinan Gün gözaltına alındı. Yaklaşık 1 haftadan bu yana gözaltında tutulan avukat Gün, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. aynı zamanda Trabzonspor kulübünün avukatı olan Gün, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.