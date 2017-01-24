Trabzonspor´un yeni transferleri formayı kaptı

Trabzonspor, 3 yeni transferı Olcay Şahan, Mas, Pereira ve Medjani, bordo mavili takımın sezonun 2'nci yarısındaki 3 maçta da görev yaptı.

Trabzonspor’da devre arası transfer döneminde kadroya dahil olan Joao Pereira, Emmanuel Mas, Olcay Şahan ve Carl Medjani, isimler takıma çabuk ısındı. Teknik direktör Ersun Yanal, Antalya kampında takıma katılan 4 yeni futbolcuya da ligin ikinci yarısında oynanan Bursaspor, Kasımpaşa ve kupadaki Gümüşhanespor maçlarında forma şansı tanıdı.

YENİLER SAHNEDE

Trabzonspor’da 4 futbolcunun transferinin ardından, sezonun ilk yarısında birçok maçta ilk 11’de görev alan Zeki Yavru, Mustafa Akbaş ile Yusuf Erdoğan, yedek kulübeye çekildi. Bordo mavililerde yeniler arasında Olcay Şahan, Mas ve Pereira 3 maçta 270’şer, Medjani ise 133 dakika süre aldı, Arjantinli sol bek Mas 1 gol kaydederek skora da katkı sağladı.

GALİBİYETLER EKONOMİYE DE CAN VERDİ

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına iyi başlayıp oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor’da sportif başarı ekonomiye de katkı sağlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig’de galibiyet başına takımlara 1 milyon 300 bin Euro prim verilirken, ikinci yarıda iki galibiyet alan bordo mavililer kasasına 2 milyon 600 bin lira koydu.

ŞENOL GÜNEŞ STADI İÇİN BİLET VE KOMBİNE FİYATLARI AÇIKLANDI

Trabzonspor’da 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu’nun ikinci devresinde, Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki yeni stadyumda oynanacak maçlar için bilet fiyatları açıklandı. Derbi maçları hariç fiyatların sabitlenerek sezon sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Şenol Güneş Stadı’ndaki bilet fiyatları şöyle:

“Kale Arkaları Güney-Kuzey/Alt-Üst: 20 lira, Doğu Alt-Üst/Batı Üst 40 lira, Batı Alt Kenar: 100 lira, Batı Alt Silver 150 lira, Batı Alt Gold: 200 lira, Batı Alt Platinum 250 lira”

KOMBİNELERDE DÜZENLEME

Trabzonspor’da, 2016-17 Turgay Şeren Sezonu’nun ikinci devresinde geçerli olacak kombine fiyatları da açıklandı. Platinum, Gold ve Silver VIP tribünleri kombinelerinde 2,5 yıllık dönem için yeniden düzenlemeye gidildiği, önceki fiyatlardan satın alan taraftarlara, aradaki fiyat farkına karşılık yeni kombine alma, mevcut kombinelerinin sürelerini uzatma ve TS Club’tan alışveriş hakkı tanınacağı da belirtildi.

Bordo mavili kulüpten açıklanan kombine fiyatları ise şöyle:

“Kale Arkaları Güney-Kuzey/Alt-Üst: 90 lira, Doğu Alt-Üst/Batı Üst: 250 lira, Batı Alt Kenar: 500 lira, Batı Alt Silver (2.5 Yıllık): 6 bin 750 lira, Batı Alt Gold (2.5 Yıllık): 9 bin lira, Batı Alt Platinum (2.5 Yıllık): 11 bin 250 lira”