TV’de bugün (24-01-2017)

FUTBOL
Ziraat Türkiye Kupası
Tuzla-Elazığ ………………………………………………A2 TV…………………………12.00
Kızılcabölük-Gümüşhane ……………………….A Spor…………………………14.00
Sancaktepe-İnegöl ……………………………………A2 TV…………………………14.00
Akhisar-Aydın …………………………………………A Spor…………………………19.00
G.Saray-Erzincan …………………………………………ATV…………………………18.30
Afrika Kupası
Fas-Fildişi Sahili ………………………………..Tivibuspor…………………………22.00
Togo-D. Kongo………………………………Tivibuspor 2…………………………22.00
BASKETBOL
EuroLig
UNICS Kazan-F.Bahçe ………………….Bein Sports 3…………………………19.00
G.Saray-Maccabi………………………………….TRT Spor…………………………20.00
FIBA Şampiyonlar Ligi
B Grubu
Kataja-Karşıyaka ……………………………………..A Spor…………………………22.30
NBA
Washington-Boston ……………………..Bein Sports 3…………………………03.00
VOLEYBOL
Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Ekaterinburg-Eczacıbaşı ………………….Smart Spor…………………………17.00
TENİS
Avustralya Açık
Çeyrek final ……………………………………….Eurosport…………………………03.00
Çeyrek final ……………………………………….Eurosport…………………………05.00