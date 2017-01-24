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TV’de bugün (24-01-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
12:3924 Ocak 2017
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TV’de bugün (24-01-2017)

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası

Tuzla-Elazığ ………………………………………………A2 TV…………………………12.00

Kızılcabölük-Gümüşhane ……………………….A Spor…………………………14.00

Sancaktepe-İnegöl ……………………………………A2 TV…………………………14.00

Akhisar-Aydın …………………………………………A Spor…………………………19.00

G.Saray-Erzincan …………………………………………ATV…………………………18.30

Afrika Kupası

Fas-Fildişi Sahili ………………………………..Tivibuspor…………………………22.00

Togo-D. Kongo………………………………Tivibuspor 2…………………………22.00

BASKETBOL

EuroLig

UNICS Kazan-F.Bahçe ………………….Bein Sports 3…………………………19.00

G.Saray-Maccabi………………………………….TRT Spor…………………………20.00

FIBA Şampiyonlar Ligi

B Grubu

Kataja-Karşıyaka ……………………………………..A Spor…………………………22.30

NBA

Washington-Boston ……………………..Bein Sports 3…………………………03.00

VOLEYBOL

Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Ekaterinburg-Eczacıbaşı ………………….Smart Spor…………………………17.00

TENİS

Avustralya Açık

Çeyrek final ……………………………………….Eurosport…………………………03.00

Çeyrek final ……………………………………….Eurosport…………………………05.00

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spor ekranı
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