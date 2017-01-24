Ünal Aysal’ın dönüş sinyali Galatasaray’ı karıştırdı

Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'ın taraftarın 'Geri dön' çağrısı sonrası yeniden aday olabileceğini açıklaması Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun tepkisini çekti.

Taraftarın sosyal medyada ‘Geri dön' mesajı yağmuruna tuttuğu sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Ünal Aysal, “Galatasaray'da asla çare tükenmez. 8-10 tane başkan adayı çıkabilir. Taraftar benim gönlümdedir, seslerine kulak vermeliyim” açıklamasıyla başkan adaylığı sinyali verdi. Aysal, “Yapılması gereken, Özbek yönetiminin yaptıklarının tam tersidir” ifadesini kullanırken Riva ve Florya'nın satışını “Ciddi bir sorun ve tehlikeli bir anlaşma” sözleriyle değerlendirdi. Camianın duayen ismi, kendi seçtiği teknik direktörlerle şu anki yönetimin tercihleri arasındaki farkı ise vizyon farkına bağladı.

Galatasaray`dan TFF`ye çıkarma Sezon başından itibaren hakemler yüzünden çok sayıda puan yitirdiğini düşünen Galatasaray, dün yapılan yönetim toplantısı sonrası, bu sezonki hataları dosya haline getirerek TFF'nin kapısını aşındırma kararı aldı. İlgili Haberi Oku

LEVENT NAZİFOĞLU SERT ÇIKTI

Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu ise, Beyaz TV’de canlı yayına bağlanarak Ünal Aysal’ın sözlerine çarpıcı yanıtlar verdi. Yaşanan ekonomik sıkıntıların sorumlusu olarak Ünal Aysal yönetimini gösteren Levent Nazifoğlu, şöyle konuştu:

“Herkes geçici başarıların peşinde. 3-4 sene önce alınanlar belli ama ortada bir ekonomi gerçeği var, bütçenin hali ortada. Bugün toplantı yaptık, hocayla görüş alışverişi yaptık. Oraya bir hoca koyduk, fikrine saygı duymak zorundayız hepimiz. Ben de hoca da transfer istiyor ama başkanın durumunu görüyorum. Başkan sabahtan akşama kadar para arıyor. 65 milyon Euro’luk limit bizi zorluyor. UEFA ile görüşüyoruz, 1 Euro fazla harcarsanız seneye Avrupa’ya almam diyor. Sezon başında Riekerink ile de konuştuk, başka hocalar ile de konuştuk. Bu durumu Riekerink de biliyor.

Ben burada durmanın meraklısı değilim. Kimse gelmediği için buradayım. Şimdi çıkıp konuşuyorlar.”