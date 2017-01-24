Yeni Malatyaspor’dan sakatlıklar ile ilgili açıklama

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlıkların artması üzerine bir açıklama yapıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da sakat oyuncuların sayısının artması üzerine bir açıklama yapan kulübün Fizyoterapisti Savaş Akkaya, “Sakatlıkları tek başına zemine bağlamak doğru değil. Futbolda sakatlıklar olabilir. Zemin sadece bu nedenlerden birisi” dedi.

Takımda daha önce sakatlanan Dialiba, Amutu ve Murat Akça'nın yanı sıra geçen hafta da Mehmet Sak, Sadık Çifpınar ve Pereira'nın sakatlanması üzerine gözlerin çevrildiği kulüp fizyoterapisti Savaş Akkaya, Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına bir açıklama yaparak oyuncuların son durumuyla ilgili bilgi verdi.

“Dialiba'nın bu hafta oynayıp oynayamayacağına MR'dan sonra karar vereceğiz”

Geçen hafta oynanan Mersin İdmanyurdu müsabakasında sakatlanan Sadık Çiftpınar ile Mehmet Sak'ın bu haftaki Samsunspor müsabakasında forma giyemeyeceğini kaydeden Akkaya, “Mehmet Sak'ın 3 ya da 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Dolayısıyla kendisini gözetim altında tutacağız. Onun dışında Murat Akça'nın omzundaki problemin de oynamasına engel olduğu ortada. Onun da sakatlığının geçmesi için belirli bir süre gerekiyor. Yine bu haftaki Mersin İdmanyurdu müsabakasında bir pozisyon sonrası iç yan bağı esneyen Sadık Çiftpınar'ı da bir 3 hafta koruma altına alacağız. Milli takım arasından sonraya hazır etmeye çalışacağız. Bir diğer sakatımız Pereira idmanlara çıkıyor. Herhangi bir sıkıntısı görünmüyor. Onun da ayağında bir sakatlığı vardı ama bu sakatlığın Samsunspor müsabakasında oynamasına engel teşkil edeceğini düşünmüyoruz. Biliyorsunuz Dialiba da sakatlığı nedeniyle idmana çıkamıyor. Kasığındaki yırtığı iyileştirmek için iğneler uyguluyoruz. Dialiba'dan alacağımız bir MR görüntüsüne göre bu hafta oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz” diye konuştu.

“Rakip de aynı zeminde oynuyor”

Sakatlıkların nedenine dair de konuşan Akkaya şunları söyledi: “Sakatlıkları sadece zemine bağlamak doğru olmaz. Sakatlanma sporun içerisinde her zaman olabilir. Bunu sadece zemine ya da başka bir etkene bağlamak doğru değil. Mesela Sadık'ın bir pozisyonda ayağında esneme oldu. Evet zeminin illaki etkisi var, keza arkadaşlarımızın sakatlıklarında da öyle fakat bununla berabere havanın soğukluğu da bir etkendir. Sporun içerisinde olan şeyler bunlar. Tek bir nedene bağlamak doğru olmayacaktır. Rakip de aynı zeminde oynuyor.”