Alexandre Pato an meselesi

İspanya’dan gelen haberler Galatasaray taraftarlarını çıldırtacak. İddiaya göre, Adrian Lopes transferi sonrası boşa çıkan Alexandre Pato, Gaslatasaray'a transfer olacak.

İlk olarak AMK'nın duyurduğu ve daha sonra Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun, “Kulübünden istedik, ancak vermediler” diyerek doğruladığı Villarreal'li Alexandre Pato konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. İspanya'nın Sport gazetesi, 27 yaşındaki hücum oyuncusunun Galatasaray’a yakın olduğunu öne sürdü. Villarreal'in, Adrian Lopez'in Porto'dan kiralanmasıyla, Pato'ya ihtiyacı kalmadığı ve yıldız oyuncu için en iyi seçeneğin Galatasaray olduğu ifade ediliyor.

Lukas Podolski efsaneler arasına girdi Erzincanspor karşısında 6-2 galip gelen Galatasaray'da 5 gol atan Lukas Podolski, Jardel ile birlikte kulüp tarihinde bir maçta en çok gol atan (5) yabancı futbolcu oldu. Alman yıldız kulüpte tarihinde ise 5 gol atan 5. isim oldu. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY ÖNDE

Villarreal'de, Nicola Sansone'nin iyi performansı, Adrian Lopez'in gelişi ve Espanyol'dan Felipe Caicedo'nun transferinin de bitme aşamasında olması nedeniyle Alexandre Pato'nun, satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brezilyalı futbolcuya yıllık 3 milyon Euro'luk en iyi teklifi sunan Galatasaray, transferde rakiplerinin epey önünde gözüküyor. Galatasaray, yıldız oyuncunun bonservisi için de 4 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Kısacası Pato rüyası kısa süre içinde gerçeğe dönebilir.