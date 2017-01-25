Alexandre Pato an meselesi

İlk olarak AMK'nın duyurduğu ve daha sonra Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun, “Kulübünden istedik, ancak vermediler” diyerek doğruladığı Villarreal'li Alexandre Pato konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. İspanya'nın Sport gazetesi, 27 yaşındaki hücum oyuncusunun Galatasaray’a yakın olduğunu öne sürdü. Villarreal'in, Adrian Lopez'in Porto'dan kiralanmasıyla, Pato'ya ihtiyacı kalmadığı ve yıldız oyuncu için en iyi seçeneğin Galatasaray olduğu ifade ediliyor.
GALATASARAY ÖNDE
Villarreal'de, Nicola Sansone'nin iyi performansı, Adrian Lopez'in gelişi ve Espanyol'dan Felipe Caicedo'nun transferinin de bitme aşamasında olması nedeniyle Alexandre Pato'nun, satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brezilyalı futbolcuya yıllık 3 milyon Euro'luk en iyi teklifi sunan Galatasaray, transferde rakiplerinin epey önünde gözüküyor. Galatasaray, yıldız oyuncunun bonservisi için de 4 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Kısacası Pato rüyası kısa süre içinde gerçeğe dönebilir.