Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
KONYASPOR
30 Ocak 2017 20:00
BEŞİKTAŞ
vs
ATİKER KONYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Aykut Kocaman Aatif Chahechouhe’yu istiyor

Atiker Konyaspor, 10 numara pozisyonu için Aatif Chahechouhe'u bekliyor.
09:2025 Ocak 2017
0
Aykut Kocaman Aatif Chahechouhe’yu istiyor

Devre arasında kanada Fofana'yı alarak takımını güçlendiren Atiker Konyaspor, 10 numara pozisyonu için ise tüm görüşmelerini Aatif'a bağladı.

Fener yönetiminin kararı bekleniyor. Fanatik’te yer alan habere göre, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımında görmeyi çok istediği Faslı yıldız için Fenerbahçe yönetiminin kararını vermesini bekleyen Yeşil- Beyazlılar bu yüzden alternatif oyuncularla yapılan görüşmeleri askıda tutuyor. Aatif'in da Konya'ya yeşil ışık yaktığı öğrenilirken transferin bonservis konusundaki detaylara kaldığı ifade edildi.

Etiketler
Aatif Chahechouhe atiker konyaspor Aykut Kocaman spor toto süper lig
Son güncelleme: 09:22 | 25.01.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER