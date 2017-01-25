Aykut Kocaman’dan ‘Evet’ kampanyası için farklı açıklama

Rıdvan Dilmen'in 'Başkanlık Anayasası' için başlattığı kampanya gündeme yerleşirken Aykut Kocaman'dan farklı bir açıklama geldi.

Rıdvan Dilmen, ‘Başkanlık Anayasası’ için ‘Evet’ kampanyası başlatırken Fenerbahçe’de birlikte forma giydiği Aykut Kocaman, “Siyasetin içinde olmamalıyız. Bununla birlikte sporcular sosyal sorumluluk projelerinde yer almalı. Toplumun hissiyatına ortak olmalı. Fakat bunu belli bir zümreye hitap etmeden yapmalılar” dedi.

Kocaman’ın KONTV’de katıldığı programda ifadeleri şu şekilde:

“Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız. Çünkü bizi destekleyen kitlenin içerisinde herkes var. Hiç kimsenin adamı değiliz, biz sadece mesleğimizin ve bugün Konyasporun adamıyız, oyuncularda öyle olmalı. Ama bununla beraber sosyal sorumluluk projelerinde yer almalılar. Çünkü toplumda, özellikle bugünlerde hassasiyetler var, toplumun hissiyâtina ortak olmak zorundalar. Biz öyle sırça köşklerde yaşayan insanlardeğiliz, toplumun içinde yer alan insanlarız. Fakat bunu hiçbir zümreye hitap etmeden yapmalılar. Etnik, siyasi, kültürel herkes girer bunun içine, biz kimsenin adamı değiliz, Konyaspor’a hizmet eden adamlarız.”