Beşiktaş şampiyonluk havasına girdi

Şenol Güneş, yerli-yabancı tüm yıldızları düzene soktu. Kaleden forvete takımın her hattı güven veriyor. 10 dış saha maçında 21 puan toplayan Beşiktaş, liderlik koltuğuna oturdu.

Medipol Başakşehir’in namağlup unvanını Fenerbahçe deplasmanında yitirmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta yönetim ve teknik kadro temkinli ama camia şampiyonluk havasına girdi. Şenol Güneş'in yerli-yabancı tüm yıldızlarını düzene sokması, kalede Fabri'den ileri uçtaki Cenk Tosun'a kadar takımın her hattındaki oyunculardan verim alınması ve ezeli rakiplere göre çok daha iyi futbol oynanması, güven veriyor. 10 dış saha maçında 21 puan toplayan Kartal'ın rakiplerinin çok önünde olması da siyah-beyazlıları bir adım öne çıkarıyor.

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Güneş, Alanyaspor maçından sonra “Önümüzde Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor maçları var. Bundan sonra daha net konuşabiliriz” sözleriyle temkinli olduğunu ifade etti. Tecrübeli hocanın takımla konuşmasında “Hak ettiğiniz yerdesiniz. Sezon sonunda da burada olacağız” dediği belirtiliyor.