Beşiktaş yüksekten uçtu

Beşiktaş, Alanya’ya fark atıp, liderlik koltuğuna kuruldu. Fenerbahçe de 26 maçtır kaybetmeyen Başakşehir’i devirip, “Bensiz yarış olmaz”dedi.

Beşiktaş’ın Başakşehir'i amansız takibi Alanyaspor karşısında son buldu. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 2. haftasında kaybettiği liderliği rakibinden geri aldı. Kartallar yüksekten uçar misali, Aytemiz Alanyaspor'a sahayı dar eden siyah-beyazlıların iklimi değişti, Akdeniz oldu. Ricardo Quaresma, golü ve yaptığı iki güzel asistle Kartal'ı zirveye taşırken, yeni transfer Ryan Babel de siftah yaptı. Fenerbahçe iseMedipol Başakşehir fırtınasına son verdi. Rakibinin 26 maçlık yenilmezlik unvanını elinden alan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışına yeniden ortak olup, rakiplerine “Bensiz yarış olmaz” mesajını yolladı.

Konya’da kazanarak sükse yapan Galatasaray, Karabük'te su kaynattı. Yasin'in golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, Cüneyt Çakır'ın çok tartışılan penaltı kararıyla dengesini kaybedip ağır bir yenilgi aldı.Futbol olarak yine vasat bir görüntü çizen Galatasaray’da işler iyiye gitmiyor. Trabzonspor ise devre arasında akıllı transfer politikasının meyvesini toplamayı bu hafta da sürdürdü. Kasımpaşa önünde yeni transfer Mas'ın güzel golüyle kazanan Fırtına, artık geleceğe umutla bakıyor. Adana'ya kaybeden Bursaspor'da Hamzaoğlu dönemi biterken, Çalımbay'ın Antalya'sı Osmanlı'yı devirdi.

HAFTANIN TAKIMI: FENERBAHÇE

Fenerbahçe, büyük maçlarda bir başka oynuyor. Kendileri için kazanmaktan başka ihtimalin bulunmadığı mücadelede 26 maçtır kaybetmeyen Başakşehir'i yenip yarışa ortak oldular.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: QUARESMA

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Alanya önünde gol atıp, iki de asist yaptı. Quaresma takımını liderliğe taşıyan müthiş bir resital sundu.

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ: RIZA ÇALIMBAY

Antalyaspor'da Rıza Çalımbay etkisi kendisini göstermeye devam ediyor. Takımı, zorlu Osmanlı deplasmanında geriye düşse de oyunu hiç bırakmadı ve maçı kazandı.