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Beşiktaş’ta öncelik Ricardo Quaresma

Beşiktaş yönetimi, Alanyaspor karşısındaki muhteşem performansıyla takımına liderliği getiren Quaresma’yı kadroda tutmak için alarma geçti.
08:3025 Ocak 2017
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Beşiktaş’ta öncelik Ricardo Quaresma

Bir gol ve iki asistiyle Alanya deplasmanında liderliği getiren 4-1'lik zaferin mimarı olan Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta iç transferi, golcü takviyesinden daha önemli kıldı. Yönetim, Başkan Fikret Orman'ın takım içindeki yıldızları işaret eden “Eldeki kuşları kaçırmayalım” sözünden hareketle ülkesinden ve Çin'den kulüplerin yanı sıra Sevilla'nın radarındaki Portekizli yıldızın sezon sonunda bitecek kontratını uzatmayı bir numaralı gündem maddesi olarak belirledi.

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BU AY İMZALIYOR

Nikah tazeleme görüşmelerini mutlu sonla noktalamak üzere olan siyah-beyazlı kulüp, 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı Q7'nin garanti ücretini 1.6 milyon Euro'dan 2 milyon Euro'ya çıkaracak.Menajerine, gelen teklifleri askıya alıp Beşiktaş'la anlaşması talimatını veren Quaresma, futbola Kara Kartal'da veda etmek istiyor. İkinci baharını yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, bu ayın sonuna kadar taraftarın da sabırsızlıkla beklediği imzayı atacak.

Etiketler
beşiktaş Ricardo Quaresma
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