Bursaspor’un gençleri sınıfı geçti

Bursaspor Teknik Direktörü Tunahan Akdoğan, 1-0 kazandıkları Ümraniyespor karşılaşması sonrasında genç futbolcuların performansından memnun olduğunu belirterek, "Kazanmak için çıktık ve kazandık" ifadesini kullandı.

Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğunda Ümraniyespor karşılaşmasında oturan Bursaspor U21 Takımı Teknik Direktörü Tunahan Akdoğan, alınan sonuçtan dolayı mutlu. Genç oyuncuların performansının kendisini memnun ettiğini ifade eden Akdoğan, “Kupada bir iddiamız yok ancak biz Bursasporuz ve sahaya kazanmak için çıkarız. Bunu da futbolcu kardeşlerimize söyledik. Nitekim de 1-0 kazandık. U21 hocası olduğum için bu maça bizi layık gördüler. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradaydık. Sahaya kim çıkarsa çıksın formanın hakkını vermeli dedik. Bugün zemin kaygan olmasına karşın özellikle ilk yarıda oyunu kabullenip rakibi hataya zorlamak istedik. Ancak bunda başarılı olamadık. İkinci yarıda oyunu ikinci bölgede tutup, rakibe baskı yapıp hataya zorlamak istedik. Araya atılacak olan toplarda da etkili olmak istedik. Özellikle 60'tan sonra istediklerimiz gerçekleşti. Bu pozisyonlardan birisini de gole çevirdik. Ama sahadaki çocukların istekleri ve arzuları nedeniyle memnunum. Buraya 16 kişi geldik. Sakatlıktan çıkan ve sakatlığı bulunan isimler var. Bu isimleri Özlüce'de İbrahim Hoca'yla bırakarak özel bir antrenman programına tabii tuttuk” diye konuştu.

“Rüştü ve Muhammed sahanın yıldızıydı”

Genç futbolculara şans vermenin çok önemli olduğunu da ifade eden Tunahan Akdoğan, “Futbolcu arkadaşlarımızdan antrenmanlardaki performansını gördüğümüz zaman, onları kazanmak için çabalamalıyız. Futbolcu oynaya oynaya kendisini geliştirecek. Genç oyunculara şans vermemiz gerekiyor. Bugün Rüştü ve kaleci Muhammed bana göre sahanın yıldızıydı. Bu gibi genç oyunculara şans verdiğiniz zaman karşılığını alıyorsunuz. Bursaspor'un altyapısı futbolcu fabrikası. Oradan daha nice isimler gelecektir” diyerek sözlerini noktaladı.