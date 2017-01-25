Caner Yurdakul transferin gözdesi

Kayseri Erciyesspor alt yapısından yetişen ve U-15 Milli Takımı'nın da değişmez ismi olan Caner Yurdakul için Süper Lig takımları sıraya girdi.

Kayseri Erciyesspor’un 16 yaşındaki oyuncusu Caner Yurdakul, şimdiden Süper Lig takımlarının listesinde yer alıyor.

U-15 Milli Takımı’nın değişmez isimlerinden olan Caner Yurdakul, gösterdiği performans ile Süper Lig’den Fenerbahçe, Bursaspor, Osmanlıspor ve Kasımpaşa’dan teklif aldı. Bunun yanı sıra TFF 1. Lig’de alt yapıya verdiği önem ile bilinen Altınordu da genç file bekçisi için kulübe teklif getirdi. Bu kulüplerin transfer tekliflerini kulübe ulaştırdığı ancak şu anda mavi-siyahlı kulüpte devam eden yönetim krizi nedeniyle cevap verilmediği öğrenildi.

Eğer bu ismin transferi gerçekleşmezse Kayeseri Erciyesspor’un önümüzdeki günlerde profesyonel sözleşme imzalayacağı ve lige bu kaleci ile devam edeceği öğrenildi. Bu gerçekleşirse Caner Yurdakul ikinci ligde forma giyen en genç kaleci olacak.