Chelsea’nin hedefinde Fernando Muslera var!

Chelsea, yedek kaleci Asmir Begovic için gelen cazip teklifi kaçırmak istemiyor. Bunun için file bekçisi arayan Londra ekibinin listesine Galatasaray'ın yıldızı Muslera girdi.

Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala İngiltere’den önemli bir iddia geldi. Daily Telegraph’ın haberine göre, kaleci pozisyonunu kuvvetlendirmek isteyen Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte’nin adaylarından biri Galatasaray’ın gözdesi Fernando Muslera.

Kalecileri Asmir Begovic için Bournemouth’tan gelen 10 milyon sterlinlik cazip teklifi, kaleci yokluğu sebebiyle reddetmek zorunda kalan Maviler, yeni bir file bekçisini takviye ederek bu satışı tamamlamak istiyor. Begovic’in as takımda forma giymek için gitmek istediği ve Chelsea yönetiminin bu transfere izin vermek için yeni bir kaleci arayışında olduğu ifade edildi.

Londra temsilcisinin transfer adayları arasında Diego Lopez ,Craig Gordon Galatasaraylı Muslera olduğu yazıldı. Sarı-kırmızılılar Muslera’yı ancak astronomik bir teklif gelmesi durumunda satmayı planlıyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER