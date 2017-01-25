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29 Ocak 2017 19:00
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Fenerbahçe – Amed Sportif maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu son maçında Amed’i ağırlıyor. Bu maçtan çıkacak sonuç ilk ikiye giren isimleri değiştirmeyecek. Peki Fenerbahçe - Amed Sportif maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
11:0925 Ocak 2017
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Fenerbahçe – Amed Sportif maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki grup aşamasının son maçında bugün Amedspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe – Amed Sportif maçını hakem Özgüç Türkalp yönetecek.

Sonucun gruptaki sıralamayı etkilemeyeceği maçta Fenerbahçe Teknik Direktör Dirk Advocaat, genç isimlere şans verecek.

FENERBAHÇE – AMED SPORTİF MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 18:00’de başlayacak olan Fenerbahçe – Amed Sportif maçı A2’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Fabiano, Savaş Polat, Yiğithan Kadir, İsmail Köybaşı, Neustadter, Caner Koca, Salih, Stoch, Karavaiev, Samet Karakoç

AMED SPORTİF: Kazım, Koray, Ercüment, Erhan, Şevket, Bartu, Hakan, Tekin, Berat, Mansur, Bertuğ

Etiketler
Amed Sportif Fenerbahçe fenerbahçe amed sportif maçı
Son güncelleme: 11:10 | 25.01.2017
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