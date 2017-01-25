Fenerbahçe – Amed Sportif maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu son maçında Amed’i ağırlıyor. Bu maçtan çıkacak sonuç ilk ikiye giren isimleri değiştirmeyecek. Peki Fenerbahçe - Amed Sportif maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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