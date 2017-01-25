Fenerbahçe – Amed Sportif maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki grup aşamasının son maçında bugün Amedspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe – Amed Sportif maçını hakem Özgüç Türkalp yönetecek.
Sonucun gruptaki sıralamayı etkilemeyeceği maçta Fenerbahçe Teknik Direktör Dirk Advocaat, genç isimlere şans verecek.
FENERBAHÇE – AMED SPORTİF MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 18:00’de başlayacak olan Fenerbahçe – Amed Sportif maçı A2’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE: Fabiano, Savaş Polat, Yiğithan Kadir, İsmail Köybaşı, Neustadter, Caner Koca, Salih, Stoch, Karavaiev, Samet Karakoç
AMED SPORTİF: Kazım, Koray, Ercüment, Erhan, Şevket, Bartu, Hakan, Tekin, Berat, Mansur, Bertuğ